OL Mercato : Vacances en France, Endrick annonce la couleur

La femme d’Endrick a lâché des indices sur les réseaux sociaux, qui confirment l’arrivée du joueur du Real Madrid à l’OL en janvier 2026.

L’OL se prépare à accueillir Endrick pendant le prochain mercato hivernal. La direction du club rhodanien a quasiment bouclé les négociations avec le Real Madrid . Quant au jeune attaquant, il a choisi Lyon en priorité. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour arrondir les angles.

En effet, le club espagnol veut avoir la possibilité de récupérer la pépite brésilienne comme joker médical cas d’urgence à Madrid. Entretemps, la compagne du joueur de 19 ans a publié les photos de leur visite en France ce week-end, sur Instagram. Des clichés qui ont enflammé la toile en pleine trêve internationale.

Gabriely Miranda laisse ainsi croire que le couple, en vacances, est venu découvrir l’Hexagone, en attendant la signature d’Endrick à l’Olympique Lyonnais. Elle livre ainsi un gros indice sur le probable prêt de l’international Brésilien chez Gones.

Sauf revirement de dernière minute, le N° 9 de l’équipe des Merengues terminera la saison en Ligue 1 sous le maillot des Gones.

