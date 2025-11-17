OL : Supposé ruiné, John Textor répond à ses détracteurs

Quelques jours après ses nominations au Conseil d’administration d’Eagle Football Holdings, John Textor a répondu à ses détracteurs, qui laissent entendre qu’il est ruiné.

John Textor a fait parler de lui la semaine dernière, un peu plus de quatre mois après sa démission de la présidence de l’OL. Il a procédé à un remaniement au sein du Conseil d’administration d’Eagle Football Holdings. Le dirigeant américain a nommé cinq nouveaux administrateurs et a remercié Michele Kang, sa successeure à la tête de l’Olympique Lyonnais.

Ces changements font suite au conflit entre les actionnaires d’une part, et entre les bailleurs de fonds et John Textor d’autres parts. Comme l’a indiqué L’Équipe, un litige opposé ce dernier à Iconic Sports en Angleterre. Le fonds d’investissement réclamerait 93 millions d’euros à l’homme d’affaires américain.

John Textor : « J’ai remboursé toutes mes dettes … »

En attendant la décision de la justice britannique, le feu couve à Eagle Football Holdings. Plusieurs médias estiment que le patron du groupe américain est au bord de la faillite. Accusations que ce dernier a démenti dans le podcast Canal do Medeiros.

« Je m’excuse si ce commentaire paraît arrogant. Mais on parle de moi comme si j’étais fauché, alors que j’ai remboursé toutes mes dettes entre 2021 et fin 2022 », a-t-il confié.

Selon le dirigeant de 60 ans, il n’est pas ruiné et d’Eagle Football n’est pas au bord de la faillite. « De plus, je suis le principal investisseur d’Eagle. Ceux qui prétendent que je suis sans le sou cherchent simplement à nuire à ma réputation et à semer la panique », a rassuré John Textor.

