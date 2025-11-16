Coup de tonnerre à l’OL : L’arrivée d’Endrick annulée ?

Alors que la presse brésilienne et espagnole s’accorde à dire que l’OL pourrait être le prochain club d’Endrick pour la seconde partie de saison, le deal entre le club français et le Real Madrid pourrait capoter pour un détail dans les négociations.

Mercato OL : Endrick accorde sa priorité à Lyon !

Pas dans les plans de Xabi Alonso, Endrick n’a pas encore disputé la moindre minute avec le Real Madrid cette saison. Déterminé à disputer la prochaine Coupe du Monde, l’international brésilien a accepté de partir en prêt lors du mercato hivernal qui s’annonce à grands pas. Lié aux Merengues jusqu’en juin 2030, l’ancien prodige de Palmeiras verrait l’Olympique Lyonnais comme l’endroit parfait pour se relancer.

Comme le rapporte Fabrizio Romano, « Endrick donne la priorité absolue à un transfert à l’Olympique lyonnais malgré les rumeurs concernant l’intérêt de clubs de Premier League. Il est tenté par l’opportunité offerte par l’OL, un prêt sec jusqu’en juin 2026. » Pour autant, rien n’est encore signé et l’affaire pourrait même capoter sur un détail dans les négociations.

La « clause de retrait » du Real Madrid qui choque l’OL

En effet, le journaliste italien évoque l’existence d’une clause très particulière dans ce prêt sans option d’achat. Une « clause de retrait » qui permet au Real Madrid de rapatrier instantanément Endrick dans un cas précis. Cette disposition s’appliquerait automatiquement en cas de blessure de l’attaquant de 19 ans ou d’un autre attaquant du club madrilène survenue avant le 31 janvier 2026.

Fabrizio Romano explique que les dirigeants lyonnais n’apprécient pas trop cette exigence des Merengues et surtout la date choisie. Michele Kang et les décideurs lyonnais négocient activement pour faire avancer la date limite de la clause au 15 janvier prochain. De quoi offrir la possibilité à l’OL de dénicher un plan B au mercato si besoin. Cette clause bloque tout accord définitif entre les deux clubs pour le prêt d’Endrick, à en croire le site Transferfeed. Suffisant pour faire capoter cette opération ? Affaire à suivre…