Mercato RC Lens : Accord bouclé pour Saidi ?

La direction du RC Lens vise la pépite tunisienne, Anisse Saidi pour le prochain mercato hivernal. D’autres cadors européens sont aussi sur le coup.

Mercato RC Lens : Anisse Saidi dans le viseur du RCL

Le RC Lens est en grande forme cette saison. Après douze journées, les Sang et Or occupent la 3ᵉ place de Ligue 1. Position solide, oui, mais la saison est longue. Le tacticien du club, Pierre Sage demande de renforts lors du prochain mercato hivernal pour rivaliser avec les cadors du championnat. Le club artésien vise le titre de champion de France à la fin de cette campagne.

Des renforts hivernaux seraient les bienvenus. Et le Racing active déjà plusieurs pistes. D’après Africa Foot, le Racing Club de Lens suit de près Anisse Saidi. Les discussions auraient déjà débuté entre les camps, en vue d’un mouvement cet hiver. L’international U17 tunisien, auteur de 10 sélections et 5 buts, plaît beaucoup au club nordiste. Sa progression retient l’attention.

La concurrence, en revanche, est rude. Le jeune attaquant, qui évolue à San Diego (MLS), se trouve aussi dans les radars du Bayern Munich et de l’Ajax Amsterdam. Et un rappel important : son contrat court jusqu’en décembre 2028, avec une valeur estimée à 350 000 euros. Les dirigeants artésiens accélèrent pour vite boucler le deal. Mais les Américains n’ont pas encore donné leur feu vert.

