FC Nantes : Terrible nouvelle confirmée avant le FC Lorient !

Le FC Nantes sera privé de Louis Leroux pour plusieurs semaines. La tuile tombe au pire moment pour les Canaris.

FC Nantes : Coup dur pour Louis Leroux !

Louis Leroux, milieu du FC Nantes, s’est blessé avec les Espoirs. Touché à une cuisse, le crack nantais a quitté le rassemblement. Forfait pour les deux matchs contre la Suisse puis contre les Îles Féroé, il pourrait maintenant manquer plusieurs semaines de compétition.

Selon Ouest-France, l’absence du jeune Canari, 19 ans, pourrait filer jusqu’à la fin de l’année. Une longue coupure, au moment où Luis Castro a besoin de tous ses cadres pour mettre fin à la crise de résultats et s’éloigner de la zone rouge. Et Nantes, seizième de Ligue 1 avec 10 points, joue gros dimanche contre Lorient, également à 10 unités. Un duel serré.

En raison des nombreuses blessures, Luis Castro était obligé de repositionner Louis Leroux en défense et il montre de belles qualités. Et voilà qu’il rejoint aussi l’infirmerie. Leroux avait enchaîné de solides performances depuis le début de la saison. Douze apparitions en Ligue 1, dix titularisations, un but, une passe décisive. Le coach lui faisait confiance.

Et la suite du calendrier n’aide pas Castro. Après le FC Lorient, Nantes ira à Lyon le 30 novembre. Le RC Lens viendra ensuite à la Beaujoire le 6 décembre. Puis un déplacement à Angers, le 12. Enfin, les 32e de finale de la Coupe de France juste avant Noël. Autant de rendez-vous sans Leroux.

