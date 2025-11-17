ASSE : Stassin tacle sévèrement KSV et Saint-Etienne

Le père de Lucas Stasin s’en est pris aux dirigeants de l’ASSE au sujet de la gestion de la blessure de son fils.

Stéphane Stassin : « J’ai été très déçu par l’attitude de l’AS Saint-Etienne »

Le père de Lucas Stassin n’a pas annoncé que le probable départ de son fils de l’ASSE, cet hiver, il a envoyé un gros tacle aux responsables de Kilmer Sports Ventures. Il les accuse d’avoir mal géré la prise en charge du jeune attaquant, arrivé dans le Forez avec une plaque qui devait lui être retirée en janvier 2025.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Deux pistes refont surface à Saint-Etienne

À voir

Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène belge à 35 M€

« Lucas s’était blessé au pied avec Westerlo en janvier 2024. Il fallait enlever la plaque un an plus tard. Il aurait dû le faire en janvier dernier, mais il n’a pas voulu, il fallait sauver l’ASSE. Et cet été, j’ai été très déçu par l’attitude de l’AS Saint-Etienne. Le club n’était pas d’accord pour qu’on enlève la plaque, car ça lui faisait rater la préparation estivale », a raconté Stéphane Stassin, dans un entretien avec le journaliste belge Sacha Tavolieri.

Rééducation de Stassin : Son père tape du poing sur la table

Dans la suite de ses confidences, il a déclaré avoir tapé du poing sur la table pour faire plier la direction stéphanoise, qui ne voulait pas que le joueur de 21 ans fasse sa rééducation en dehors de Saint-Etienne. « Ils voulaient que Lucas Stassin rentre en France pour sa rééducation alors qu’il n’y a pas les infrastructures. Il n’y a pas de piscine, il n’y a pas les bonnes machines. Je me suis fâché. Je voulais qu’il soit pris en charge ici, en Belgique. Je suis monté au créneau et ils ont fini par accepter », a-t-il confié.

Notons que la recrue la plus chère de l’histoire de l’ASSE a manqué une partie de la pré-saison et la première journée du championnat. Mais il a retrouvé la compétition depuis la mi-août 2025.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Lucas Stassin, c’est confirmé en Belgique !

ASSE : C’est officiel ! Horneland et Saint-Etienne fixés

À voir

Mercato OM : Geronimo Rulli s’installe, le gros coup annoncé !

Mercato : Le Stade Rennais prêt à faire un cadeau à l’ASSE ?