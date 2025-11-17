Mercato ASSE : Deux pistes refont surface à Saint-Etienne

L’ASSE aurait toujours des vues sur un jeune attaquant très talentueux et un gardien de but international pour le mercato hivernal, en Scandinavie.

Mercato : Chiakha sous le coude de l’ASSE en attendant le départ de Stassin ?

Annoncé dans le viseur de l’ASSE en juin dernier, parmi les potentiels remplaçants de Lucas Stassin, Amin Chiakha (19 ans) refait surface. Il serait toujours la cible de Kilmer Sports Ventures, qui semble désormais ouvert au transfert de l’avant-centre belge en janvier 2026, en cas de proposition intéressante.

Révélé par le compte X Transfert Radar, l’intérêt du club stéphanois pour l’imposant attaquant (1,91 m) est menacé par plusieurs clubs, dont le Stade Rennais. Mais les dirigeants de l’AS Saint-Etienne pourraient bien passer à l’offensive s’ils réussissent à transférer Lucas Stassin cet hiver, pour un montant de 30 M€.

Prêté au Vejle BK jusqu’n juin 2026, Amin Chiakha est sous contrat avec le FC Copenhague (Danemark) jusqu’à fin juin 2029. Selon Transfermarkt, il est évalué à 3 M€. Cette saison, le néo-international Algérien (2 sélections) a déjà marqué 6 buts et délivré 1 passe décisive en 14 matchs disputés.

Sander Tangvik toujours dans le viseur de Saint-Etienne

Une autre piste, associée à l’ASSE et menant vers Sander Tangvik (23 ans), serait toujours d’actualité selon les informations de médias scandinaves. Il était apparu sur les radars de KSV pendant le mercato d’été et présenté comme le futur successeur de Gautier Larsonneur (28 ans).

Le jeune et imposant portier (1,93 m) est certes le numéro 1 dans les buts de Rosenborg Bk, mais le club norvégien reste ouvert à son départ s’il reçoit une proposition correcte. Il est lié à son club formateur jusqu’en décembre 2027 et sa valeur marchande est estimée à 3,5 M€.

Cependant, il est peu probable que l’AS Saint-Etienne se penche sur le troisième portier de la sélection norvégienne en janvier prochain. Parce qu’Eirik Horneland fait confiance à Gautier Larsonneur et n’a pas tari d’éloges sur Brice Maubleu avant le match contre l’AS Quetigny, en coupe de France.

