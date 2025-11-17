Mercato : Le PSG relance Julian Alvarez, son prix dévoilé

Le PSG semble déterminé à recruter Julian Alvarez. Les dirigeants parisiens insistent pour l’attaquant de l’Atlético Madrid, malgré son prix élevé.

Mercato PSG : Offensive relancée pour Julian Alvarez

Julian Alvarez a récemment mis le feu aux poudres en confirmant une approche Paris Saint-Germain. Ces négociations ont eu lieu à l’été 2024. Le club de la capitale voulant le recruter en vue de succéder à Kylian Mbappé. Ces avances parisiennes ne le laissaient pas indifférent.

Contacté par les Parisiens, Julian Alvarez a finalement quitté Man City pour l’Atlético Madrid. « Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait », expliquait-il.

À voir

Mercato OM : Geronimo Rulli s’installe, le gros coup annoncé !

Lire aussi : Mercato : Julian Alvarez, le blocage qui fait les affaires du PSG

Cet échec n’a pas stoppé pour autant la convoitise du PSG. Les Parisiens le surveillent toujours de très près. Surtout que Julian Alvarez s’agacerait du management de Diego Simeone. Malgré ses 9 réalisations cette saison, l’attaquant de 25 ans voudrait rejoindre une équipe plus offensive, avec un système de jeu qui lui conviendrait. C’est là que le Paris SG intervient.

L’Atlético durcit le ton pour son transfert

Le journaliste Sacha Tavolieri le confirme, le club de la capitale ne lâche pas Julian Alvarez. Luis Enrique apprécie grandement son profil polyvalent et son habileté devant les buts adverses. L’entraîneur du PSG voudrait l’avoir sous ses ordres. Les recruteurs parisiens travaillent en coulisses sur cette piste offensive.

Cette mission ne sera pas chose facile. L’Atlético Madrid durcit le ton pour Julian Alvarez. Les Colchoneros réclameraient plus de 120 millions d’euros avant de le laisser partir. Ce montant risque de dissuader ses nombreux prétendants. Le FC Barcelone et d’autres clubs de Premier League seraient à ses trousses.

Lire la suite sur le Paris SG

Mercato PSG : Luis Campos traque un phénomène belge à 35 M€

À voir

ASSE : Stassin tacle sévèrement KSV et Saint-Etienne

PSG : Luis Enrique découvre une arme offensive surprise

Mercato: Bouaddi quitte le LOSC, accord proche avec le PSG ?