OL Mercato : Un taulier de Lyon justifie son choix fort

Un cadre en fin de contrat à l’OL a justifié sa nouvelle signature à Lyon, alors qu’il avait des propositions en Espagne et en Angleterre pendant le dernier mercato d’été.

Mercato : Tagliafico donne la raison de sa prolongation à Lyon

Le contrat de Nicolas Tagliafico à l’OL avait expiré officiellement le 30 juin 2025. Parti de Lyon et annoncé en Liga espagnole et en Premier League anglaise, il est finalement revenu pour prolonger son contrat. Dans ses confidences au journal AS, le défenseur latéral gauche de 33 ans justifie son retour au club rhodanien, alors qu’il avait des prétendants en Europe.

« Oui, j’avais l’occasion de partir. Il y avait des options en Espagne et aussi en Premier League. Mais bon, après avoir pesé le pour et le contre, j’ai senti que ce n’était pas le moment de changer », a-t-il expliqué. Nicolas Tagliafico a attendu la réadmission de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 par la DNCG pour signer un nouveau contrat de deux saisons à Lyon, soit jusqu’en juin 2027.

À voir

OM : De Zerbi soulagé, un milieu proche du retour !

« Nous ne nous attendions pas à ce qu’une telle sanction (rétrogradation administrative en Ligue 2, ndlr) soit prononcée. Finalement, tout s’est arrangé […]. J’ai senti que c’était peut-être le moment de rester dans le club, de continuer à aider […]« , a-t-il poursuivi, tout en se projetant vers la Coupe du monde 2026. « Je pense que c’était la bonne décision », a indiqué l’international Argentin (74 sélections).

Lisez aussi : OL Mercato : Vacances en France, Endrick annonce la couleur

Titulaire à 8 reprises en 13 apparitions en Ligue 1 et Ligue Europa confondues, Nicolas Tagliafico espère engranger le maximum de temps de jeu avec l’équipe de l’OL, afin d’être sélectionné pour le mondial Américain avec l’Albiceleste.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Supposé ruiné, John Textor répond à ses détracteurs

À voir

Mercato : C’est confirmé, une star mondiale dit oui au PSG

OL – PSG : La sortie explosive de Tagliafico sur l’arbitrage

Coup de tonnerre à l’OL : L’arrivée d’Endrick annulée ?