ASSE : Un message clair pour Kevin Pedro après Quetigny

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, se montre très rigoureux avec Kevin Pedro qui sort de deux matchs successifs plus ou moins aboutis.

ASSE : Horneland couvre Kevin Pedro d’éloges après Troyes

Kevin Pedro, joueur de la Réserve de l’ASSE, vit un mois de novembre exceptionnel. Il a enchaîné deux matchs avec l’équipe professionnelle. D’abord en championnat, puis en coupe de France. Il a disputé les deux derniers matchs en intégralité. D’abord face à l’ESTAC à Troyes, puis contre l’AS Quetigny.

Le défenseur de 19 ans et ses coéquipiers ont remporté le match contre le leader de la Ligue 2 à Troyes (3-2). L’AS Saint-Etienne a enchaîné une semaine plus tard face au club de Régional 2, à Dijon (3-1). Eirik Horneland avait encensé le jeune arrière central pour sa brillante prestation contre le club aubois.

« Kevin Pedro est un bon joueur. On était à l’aise avec l’idée de l’aligner à Troyes. Dès le départ, on a eu la sensation qu’il allait être au rendez-vous. Je tiens vraiment à saluer son match, sa prestation […] », avait-il déclaré en conférence de presse.

Quetigny-ASSE : La première période de Pedro jugée insuffisante

Titulaire en coupe de France, la pépite formée à l’ASSE a été l’auteure du troisième but des Verts contre l’AS Quetigny, en deuxième période. Décisif, il a encore marqué des points dans l’ensemble. Mais pour l’entraîneur des Stéphanois, il n’a pas été assez solide défensivement en première période.

À voir

OL Mercato : Un taulier de Lyon justifie son choix fort

Lisez aussi : ASSE : Coupe de France, la Réserve prend le pouvoir

Il a concédé un penalty, qui avait permis à Quetigny d’égaliser à la demi-heure de jeu. “Je ne suis pas très content de la première période de Kevin Pedro, dans la lignée de sa semaine d’entraînement”, a-t-il fait remarquer ensuite.

En l’absence de Maxime Bernauer et de Chico Lamba, le natif de Carcassonne peut encore accroitre son temps de jeu cette semaine contre l’AS Nancy en Ligue 2. Pour ce faire, il devra se montrer moins fébrile et régulier dans ses performances.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Stassin tacle sévèrement KSV et Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Benatia relance la piste d’un buteur marocain

Mercato ASSE : Deux pistes refont surface à Saint-Etienne

Mercato ASSE : Lucas Stassin, c’est confirmé en Belgique !