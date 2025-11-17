ASSE : CdF, Écotay-Moingt rêve de jouer à Geoffroy-Guichard

Tombée sur l’ASSE, après avoir éliminé l’Entente Nord Lozère (R2) au 7e tour de la Coupe de France, l’US Écotay-Moingt aimerait jouer ce derby ligérien au stade Geoffroy-Guichard.

Coupe de France : Écotay-Moingt veut affronter l’ASSE à Saint-Etienne

L’ASSE affrontera l’US Écotay-Moingt, lors du 8e tour de la coupe de France. La rencontre est prévue le samedi 29 novembre sur le terrain du club de club de Régional 3, probablement au stade de la Baïsse 1 où il a affronté et éliminé l’Entente Nord Lozère (R2). Toutefois, les joueurs du club amateur souhaitent jouer la rencontre dans le mythique stade Geoffroy Guichard.

« C’est un rêve de gamin. Mon rêve, c’était de jouer pour les Verts. On va les affronter donc ça va être quelque chose de magnifique », a laissé entendre l’attaquant Benoît Brunon pour ICI. « Je veux vivre une journée comme un joueur professionnel. Nous ce qu’on veut, c’est jouer dans ce stade, se mettre dans la peau d’un pro, passer à la télé, c’est beau ! », a-t-il justifié ensuite.

Évoluant en Régional 3, Écotay-Moingt peut demander et obtenir la délocalisation du match de Coupe de France dans l’enceinte de l’AS Saint-Etienne. Rien n’est encore décidé, mais cela ne devrait pas être compliqué, car les deux clubs sont de la Loire.

Pour les supporters des Verts, ce serait une opportunité pour apporter leur soutien à leur équipe, après avoir été interdits de déplacement au stade Gaston-Gérard à Dijon face à l’AS Quetigny.

