Mercato FC Nantes : Kita vise un ailier allemand !

Le FC Nantes et d’autres cadors européens s’arrachent une pépite allemande en vue du prochain mercato hivernal. Cologne a fixé le tarif pour son joueur.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un jeune crack allemand

Des mouvements sont attendus au FC Nantes dans le sens des arrivées lors du prochain mercato hivernal pour renforcer l’équipe de Luis Castro. Les Canaris sont aux abois en Ligue 1 en ce début de saison. Ils occupent provisoirement la 16e place en championnat. Le technicien nantais réclame de renforts pour permettre au club de surfer sur les vagues du succès.

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita regarde en Allemagne. Selon les indiscrétions, le dirigeant nantais aurait coché le nom de Said El Mala. Ailier gauche de 19 ans, le joueur brille déjà au FC Cologne. Son contrat court jusqu’en 2030, ce qui complique un peu l’affaire, mais n’éteint pas l’intérêt nantais. Les Jaunes et Verts veulent mener le combat des géants.

El Mala, natif de Krefeld, vaut cher : entre 30 et 40 millions d’euros. Autour de lui, c’est une foule qui se bouscule. Selon Sport, le FC Barcelone, Manchester City, Chelsea, l’Inter Milan, la Roma, Dortmund, Manchester United, le Bayern et le PSG. Tous suivent le dossier de près. Cette saison, le jeune ailier enregistre de belles statistiques. Il a claqué 4 pions et délivré 2 passes décisives en 10 matchs en Bundesliga.

