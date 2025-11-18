Mercato PSG : Un serial buteur à 70M€ arrive !

Les dirigeants du PSG dégotent un serial buteur en Premier League en vue du prochain mercato hivernal. Le prix de la pépite est connu.

Mercato PSG : Luis Campos vise Antoine Semenyo

Le PSG va accueillir de nouvelles pépites lors du prochain mercato hivernal. Les Parisiens veulent renforcer le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique en raison des blessures. Certains cadres sortent de l’infirmerie, d’autres entrent. Cette situation complique les plans du technicien parisien. Or, il y a de grandes échéances en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

La cellule de recrutement du Paris SG regarde donc vers l’Angleterre plus précisément vers Bournemouth. Là-bas, Antoine Semenyo brille. L’ailier droit ghanéen, 25 ans, enchaîne les performances XXL et fait trembler les filets. Il en est déjà à six buts et trois passes décisives en onze matches de Premier League. Semenyo, né à Londres, compte 32 sélections et 3 buts avec le Ghana. Et surtout, il est lié à son club jusqu’en 2030.

À voir

Le clan Kylian Mbappé réagit sèchement à la demande du PSG

Lire aussi : Mercato PSG : Accord bouclé, un crack va signer !

Selon The Athletic, les dirigeants parisiens seraient chauds pour le recruter cet hiver. Mais le problème est que sa clause libératoire est élevée environ 72 M€. On ignore si les pensionnaires du Parc des Princes vont lâcher cette somme pour s’offrir le buteur ghanéen. Outre le prix du joueur, la concurrence est rude. Le Paris SG n’est pas seul. Manchester United suit Antoine Semenyo. Tottenham aussi. Liverpool également.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Des doutes sur une piste Parisienne en attaque

Conflit PSG-Mbappé : La décision du Prud’hommes tombe

À voir

Mercato FC Nantes : Kita vise un ailier allemand !

Mercato : C’est confirmé, une star mondiale dit oui au PSG