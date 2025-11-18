Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un super crack en Angleterre

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré serait en pince pour un milieu de terrain en Angleterre. Le coup se prépare pour le mercato hivernal de 2026.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne Boubakary Soumaré

Les dirigeants du Stade Rennais attendent l’ouverture du mercato hivernal pour amener de nouveaux joueurs talentueux au Roazhon Park. Le tacticien du club breton, Habib Beye en a besoin pour rivaliser avec les cadors de Ligue 1. Les dirigeants rennais cherchent un milieu de terrain et braquent les yeux sur une pépite en Angleterre.

Selon les indiscrétions, le Stade Rennais suit Boubakary Soumaré. Le joueur de 26 ans évolue sous les couleurs de Leicester City. Son contrat expire en juin prochain. Donc, s’il part cet hiver, Leicester veut environ 10 millions d’euros. Et comme Soumaré n’a pas encore donné son feu vert pour une prolongation de son bail, le club anglais se prépare déjà à une vente pour éviter un départ libre.

Le milieu français attire aussi ailleurs. Selon TMW, Séville FC et l’AS Rome suivent aussi le dossier et seraient prêts à passer à l’attaque cet hiver. Cette saison, Soumaré montre de belles qualités. Le jeune crack a déjà disputé12 matchs et a délivré une passe décisive.

