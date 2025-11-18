FC Nantes : Pluie de bonnes nouvelles avant le FC Lorient

Le FC Nantes se prépare pour un rendez-vous décisif en Ligue 1. Dimanche, contre le FC Lorient, les Canaris pourraient récupérer trois joueurs importants.

FC Nantes : Luis Castro enregistre trois renforts avant le FC Lorient

Le FC Nantes attend de pied ferme le FC Lorient dimanche à la Beaujoire en clôture de la 13e journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour les deux formations. Elles sont toutes en grande difficulté en championnat et veulent des points pour s’éloigner de la zone rouge. Malheur donc au perdant.

Avant cette affiche, d’excellentes nouvelles tombent pour le tacticien du FCN, Luis Castro. Le coach portugais pourra compter sur le retour de trois cadres, selon L’Equipe. Johann Lepenant va faire son retour après quelques semaines d’absence. Le milieu, touché au tibia lors du choc face au Toulouse FC, sera opérationnel pour affronter les Merlus. Il se porte désormais bien et aurait le feu vert des médecins.

Au milieu de terrain, un autre crack sera disponible. Francis Coquelin devrait aussi être de la partie si tout se passe bien. Le milieu français est out depuis quelques semaines à cause d’une blessure à la cuisse. Et puis, il y a la surprise. Le gardien de but, Anthony Lopes, gêné à la hanche, pourrait reprendre sa place dans les cages.

