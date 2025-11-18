Mercato : le Stade Rennais déchire l’offre de Naples !

Le géant italien, Naples traque un jeune milieu de terrain du Stade Rennais pour le prochain mercato hivernal. Les dirigeants rennais disent non à un départ de leur joueur.

Mercato Stade Rennais : Naples vise un chouchou de Habib Beye

Le jeune crack du Stade Rennais, Djaoui Cissé a brillé la saison dernière sous Habib Beye. Cette saison, le début fut moins simple. Le jeune milieu de 21 ans a vu son temps de jeu baisser, la faute à une concurrence forte, surtout depuis l’arrivée de Valentin Rongier. Les minutes se sont raréfiées, puis il a perdu sa place.

Mais Cissé a tenu bon. Peu à peu, il a retrouvé sa forme, puis la confiance de son entraîneur. Désormais, il s’est réinstallé dans le onze. Ses prestations récentes, plus justes et plus constantes, ont attiré l’œil d’un cador de Serie A. D’après le spécialiste du mercato, Nicolò Schira, Naples suit de près la situation du joueur. Le club italien cherche à renforcer son milieu dès cet hiver et aurait coché le nom de la pépite. Les Italiens prépareraient même une offre pour le meneur de jeu.

À voir

Mercato : Le PSG ou le Real Madrid ? Dayot Upamecano tranche

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Kees Smit attendu à Rennes cet hiver ?

Le Stade Rennais, pourtant, reste ferme : pas question d’un départ. Le contrat prolongé jusqu’en 2030 montre bien l’intention du SRFC. Le SRFC veut continuer avec lui. Le joueur formé au club reste au centre du projet. Selon Transfertmarkt, Djaoui Cissé vaut 10 millions d’euros. Mais tout prétendant qui va vouloir forcer son transfert va casser sa tirelire avant de réussir ce coup.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un super crack en Angleterre

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré devient un redoutable attaquant ghanéen

À voir

Mercato ASSE : Révélations sur un gros transfert repoussé

Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare deux départs majeurs