OGC Nice-OM : Choix fort de la LFP, Marseille peut sourire

La LFP a dévoilé l’arbitre qui dirigera le derby OGC Nice-OM. Il s’agit de Jérémie Pignard. Ce nom porte généralement chance à l’Olympique de Marseille.

OGC Nice-OM : Jérémie Pignard au bilan favorable pour Marseille

Une fois la trêve internationale terminée, la Ligue 1 reprendra ses droits ce vendredi avec un derby du Sud. L’Olympique de Marseille ira défier son voisin l’OGC Nice. Et pour arbitrer ce choc de la 13e journée de Ligue 1, la LFP a fait son choix. Jérémie Pignard sera au sifflet.

Ce choix est interprété par certains supporters marseillais comme un bon présage. Car le bilan de l’OM avec M. Pignard est positif. Sur 17 rencontres dirigées par l’officiel de 38 ans, le club phocéen compte10 victoires, 4 matchs nuls et seulement 3 défaites.

Nicolas Rainville et Yohann Rouinsard seront à la VAR

Notons que Jérémie Pignard a déjà arbitré un match de l’OM à deux reprises cette saison. Il était au sifflet lors de la victoire des hommes de Roberto De Zerbi (1-2) à Strasbourg. C’est lui qui a aussi arbitré la défaite contre Stade Rennais (1-0) en début de saison. Les Marseillais chercheront leurs statistiques face à l’OGC Nice.

Pour cette confrontation, Jérémie Pignard sera assisté d’Aurélien Drouet et Erwan Finjean. Tandis que Nicolas Rainville et Yohann Rouinsard seront à la VAR. L’enjeu de ce choc est grand pour l’OM. Une victoire aux Olympiens de prendre provisoire la tête du classement. Reste à savoir s’il atteindront cet objectif. Rendez-vous est pris vendredi soir (20h45) à l’Allianz Riviera.

