Mercato OM : Après Abline, un autre talent du FC Nantes visé

L’OM semble déterminé à piocher au sein de l’effectif du FC Nantes. Après la tentative manquée pour Matthis Abline, les Phocéens se lancent aux trousses d’un autre Canari. Tylel Tati est visé

C’est un secret pour personne ! Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille était proche de s’offrir Matthis Abline. Les négociations avec l’attaquant de 22 ans étaient très avancées. Mais les exigences du FC Nantes ont fait capoter le deal. Malgré cet échec, l’OM continue de surveiller de près les pépites des Canaris.

C’est du moins l’information relayée par Le But. La source assure que la direction de l’OM est désormais aux trousses d’un autre talent du FC Nantes. Il est question du jeune défenseur central Tylel Tati. Le joueur de 17 ans s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au FCN. Il est déjà à 11 rencontres disputées en Ligue 1 cette saison.

Ses solides prestations attirent l’attention. En plus du Paris Saint-Germain, Liverpool et Arsenal, l’OM s’invite dans la danse. Le directeur sportif marseillais Medhi Benatia et son équipe envisageraient même de passer à l’offensive l’été prochain, en formuler une offre concrète pour Tylel Tati.

🚨🆕 Tylel #Tati is one to watch for the next two transfer windows, as many top clubs across Europe are keeping a very close eye on him.



What makes him so interesting: he’s just 17 years old, a left-footed centre-back, and considered a major talent.



He is under contract with… pic.twitter.com/1WU1Yx6sbG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 29, 2025

Un chèque de 50 millions d’euros pour ce duo nantais

Le média va plus loin, en explique la direction de l’OM songe à proposer un « package » au FC Nantes incluant à la fois Tylel Tati et Matthis Abline. Les Canaris auraient fixé une condition pour de céder ces deux joueurs simultanément. Un chèque de plus de 50 millions d’euros est avancé.

Une somme conséquente risque de vitre refroidir l’Olympique de Marseille. On voit mal le club dirigé par Pablo Longoria débourser une telle somme pour un duo nantais. Sachant que les relations entre les deux écuries restent très tendues. Les autres prétendants risquent d’en profiter.

