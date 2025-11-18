Nice-OM : Bonne nouvelle pour De Zerbi, un renfort arrive !

Trois jours avant son déplacement à l’OGC Nice, l’OM se renforce. Roberto De Zerbi pourra compter sur un retour important en défense centrale.

OM : De Zerbi récupère Leonardo Balerdi avant Nice

C’est ce vendredi 21 novembre que l’Olympique de Marseille ira à l’Allianz Riviera pour y affronter l’OGC Nice. Les Olympiens ne le cache pas. Ils comptent l’emporter en vue de s’emparer provisoirement de la tête du championnat.

Et à l’approche de ce choc Nice-OM, Roberto De Zerbi a reçu une bonne nouvelle. L’entraîneur marseillais pourra compter sur un renfort défensif. L’Équipe l’assure, Leonardo Balerdi fera son retour de blessure en début de semaine.

Excepté un imprévu de dernière minute, le capitaine marseillais devrait opérationnel pour ce déplacement à Nice. Son retour fera beaucoup de bien à une défense de l’OM qui manquait de solidité ces dernières semaines. Toutefois, d’autres joueurs sont incertains pour ce déplacement à Nice.

Hamed Junior Traoré est toujours incertain

C’est notamment le cas de Hamed Junior Traoré. Le milieu offensif ivoirien n’a disputé qu’un seul match avec l’OM cette saison. La faute à une déchirure à la cuisse droite qui l’éloigne des terrains depuis plusieurs mois. Son retour prévu en octobre dernier a finalement été retardé par une rechute.

Même s’il a repris l’entraînement individuel durant la trêve internationale, l’ancien Auxerrois ressent toujours des douleurs musculaires. Cela rendant sa participation au match Nice-OM incertaine. De Zerbi espère le récupérer rapidement pour densifier son secteur offensif.

Les blessés de longue date, Facundo Medina et Amine Gouiri, poursuivent leur rééducation et ne seront pas de la partie. Le staff médical olympien ne prendra aucun risque concernant ses joueurs blessés.

