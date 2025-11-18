Coup de théâtre à l’OM : Fabrizio Ravanelli s’en va !

Alors que l’OM affronte l’OGC Nice ce vendredi soir, un départ majeur se profile en interne. Fabrizio Ravanelli n’est plus désiré à Marseille. Le divorce est désormais acté.

L’OM a tranché, le contrat de Fabrizio Ravanelli rompu

Les mouvements s’enchainent à l’Olympique de Marseille. Après la nomination de Federico Balzaretti, le club phocéen va se séparer d’une figure importante. Fabrizio Ravanelli, conseiller sportif et institutionnel de Pablo Longoria, ne fait plus partie des plans de l’OM. Son contrat devrait être rompu.

C’est La Provence qui dévoile cette information. Le quotidien local assure que ce divorce est acté en interne depuis plusieurs mois. Fabrizio Ravanelli étant de moins en moins présent à l’OM depuis le début de la saison. Cette rupture trouverait ses racines au printemps dernier. À cette période, l’ancienne star de la Juventus avait reçu un signal fort. Il n’avait pas été convié au stage de l’équipe à Rome.

Fabrizio Ravanelli était prié de se concentrer exclusivement sur son rôle institutionnel, en évitant de s’immiscer dans les affaires sportives. Cette décision en disait long sur les intentions du club. La source indique Medhi Benatia ne souhaitait pas travailler avec lui, scellant ainsi son sort à l’OM.

Il est dégouté par ce départ forcé

Notons que Penna Bianca jouait un rôle essentiel d’ambassadeur, en accueillant les nouvelles recrues et en soutenant aux joueurs en difficulté. Il avait tissé un lien particulier avec son compatriote Roberto De Zerbi. « Ravanelli est déterminant au sein du staff. Il sait intervenir au moment juste », confiait l’entraîneur de l’OM.

Le club envisageait un temps de de le promouvoir. Mais cela n’est plus à l’ordre du jour, se transformant en une rupture de contrat. Son départ forcé « dégoûte » son entourage. Tandis que la direction l’OM est visiblement passée à autre chose depuis plusieurs mois.

