AS Monaco : Mauvaise nouvelle confirmée avant le Stade Rennais

Le tacticien de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli devra faire sans Eric Dier pour le déplacement à Rennes. Le défenseur anglais a contracté une nouvelle blessure

AS Monaco : Eric Dier encore touché avant Rennes

La trêve internationale s’est achevée, et la 13ᵉ journée de Ligue 1 revient ce week-end. L’AS Monaco a un choc intense à disputer face au Stade Rennais. L’objectif est de rebondir après deux revers consécutifs contre le Paris FC (1-0) et face au RC Lens (1-4). Le club monégasque, attendu en Bretagne, prépare ce rendez-vous depuis plusieurs jours.

Mais un souci complique tout. Selon L’Equipe, Eric Dier est forfait pour cette affiche. Le Britannique avait déjà raté plusieurs semaines avant la trêve à cause d’un souci aux ischio-jambiers. Cette fois, la blessure survient à l’entraînement. Une nouvelle alerte musculaire. Une rechute, presque.

Ce problème tombe mal le technicien de l’ASM, Sébastien Pocognoli. La défense monégasque perd un cadre et doit désormais bricoler pour résister à la pression des Rennais au Roazhon Park. Eric Dier a déjà disputé 6 matches de Ligue 1 avec le club de la Principauté avant de rejoindre l’infirmerie. Outre l’Anglais, d’autres défenseurs sont encore indisponibles.

