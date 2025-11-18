INFO Mercato: Julian Alvarez au PSG ? L’Atlético répond cash

Mis en stand-by ces derniers mois, le dossier Julian Alvarez revient sur la table au PSG. Luis Enrique apprécie l’attaquant de l’Atlético Madrid, qui ne serait pas contre l’idée d’un transfert à Paris qui pourrait lancer une offensive cet hiver pour le recruter. La réponse des Colchoneros n’a pas tardé.

Mercato : Julian Alvarez, priorité chaude du PSG

Le mercato hivernal s’annonce incandescent pour le Paris Saint-Germain. Entre dossiers XXL, remplacements d’urgence, prolongations stratégiques et feuilletons explosifs, le club de la capitale vit déjà en mode janvier. Désireux d’attirer un attaquant durant le mercato d’hiver, le PSG aurait ressorti le dossier Julian Alvarez des tiroirs.

L’entraîneur Luis Enrique considère l’international argentin comme le profil idéal pour son système, et l’ancien avant-centre de Manchester City adorerait l’idée de rejoindre la bande à Ousmane Dembélé dans la capitale. En effet, selon les informations de Sky Sports, Julian Alvarez serait totalement ouvert à un transfert au PSG cet hiver.

Toutefois, les 120 millions d’euros que réclame le club espagnol seraient jugés excessifs par les dirigeants parisiens. Les négociations s’annoncent donc tendues, mais ce dossier pourrait devenir le feuilleton majeur du prochain mercato estival, puisque Luis Campos serait déterminé à revenir à la charge s’il ne parvient pas à signer Alvarez dans quelques semaines. Une détermination qui ne semble pas du tout inquiéter du côté de la capitale madrilène.

« Julian Alvarez est un joueur de l’Atlético et sera un joueur de l’Atlético »

Arrivé à l’été 2024 contre un chèque de 75 millions d’euros, Julian Alvarez est lié à l’Atlético Madrid jusqu’en juin 2030. Et le club madrilène ne compte pas se séparer de son numéro 19 de si tôt. Alors que les rumeurs envoient le compatriote de Lionel Messi au Paris SG cet hiver, le président du club entraîné par Diego Simeone est sorti du silence pour faire une nette mise au point.

Interrogé au micro de la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Enrique Cerezo a notamment déclaré : « Julian Alvarez est un joueur de l’Atlético et sera un joueur de l’Atlético. Il n’y a aucun doute », bien décidé à repousser les avances du Paris Saint-Germain. Mais jusqu’à quand ?

