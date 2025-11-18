Mercato ASSE : Révélations sur un gros transfert repoussé

L’ASSE est passé à côté d’un transfert intéressant pendant le mercato d’été dernier, selon les révélations du clan du joueur sollicité.

Mercato : Lucas Stassin visé en Europe et dans le Golfe

L’ASSE a transféré Benjamin Bouchouari à Trabzonspor en Turquie, pour 4 M€ hors bonus. C’était la vente la place importante du club l’été dernier. Kilmer Sports Ventures aurait pourtant pu toucher un pactole sur le transfert de Lucas Stassin. Il était sollicité par des clubs en Ligue 1 (Paris FC et le Stade Rennais notamment), en Europe et dans le Golfe (Al Hilal FC en Arabie Saoudite), mais il a été bloqué à Saint-Etienne.

Dans les derniers instants du mercato estival, une offre en provenance de Moscou, et estimée à 35 M€ + 7 M€ de bonus, a même été révélée dans les médias. Mais les dirigeants de Kilmer Sports Ventures sont restés inflexibles.

ASSE : Une offre atteignant 27 M€ confirmée par Stassin

Interrogé sur le mercato d’été très agité de son fils, Stéphane Stassin a confirmé des propositions entre 20 et 30 M€ bonus compris. « Il y a eu des offres supérieures à 20 M€. Entre 20, 22 M€ avec des bonus pour atteindre 26 à 27 M€. C’était gagnant-gagnant », a-t-il révélé dans une interview avec le journaliste belge Sacha Tavolieri.

Il regrette le fait que l’ASSE n’ait pas voulu laisser partir Lucas Stassin, qui avait l’opportunité de quitter la Ligue 2 et de progresser dans un club de l’élite. L’ancien footballeur belge estime même que le groupe canadien aurait pu réaliser une belle opération financière sur le transfert de l’attaquant acheté à 10 M€ et évalué à 16 M€ par Transfermarkt.

KSV a craché sur une belle plus-value !

« L’AS Saint-Etienne aurait réalisé une belle plus-value et ça aurait été une belle image pour eux. Mais ils n’ont pas accepté. C’est leur droit. Quant à Lucas Stassin, il aurait pu jouer la Coupe d’Europe, mais il se retrouve en Ligue 2, alors qu’il rêve de participer à la Coupe du monde », a regretté Stéphane Stassin.

