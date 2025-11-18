ASSE : Annonce fracassante, un nouveau Lucas Stassin arrive

Le père de Lucas Stassin reconnaît que fils a été perturbé par son mercato très agité. Néanmoins, Stéphane Stassin n’a pas de doute que le jeune attaquant va se relancer.

Mercato : Plusieurs prétendants aux trousses de Lucas Stassin

Lucas Stassin, meilleur buteur de l’ASSE en Ligue 1 la saison dernière, a été perturbé par les nombreuses sollicitations pendant le mercato estival. Il avait des propositions de partout en Europe, notamment en Premier League et en Bundesliga.

En Ligue 1, il était sur les tablettes du Paris FC, du Stade Rennais, du RC Lens, ou encore du LOSC. Le nom du jeune avant-centre a même été associé à l’Olympique de Marseille un temps.

ASSE : Le jeune buteur déstabilisé par le mercato d’été

Profitant de la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, ces clubs ont tenté de l’arracher aux Verts. L’international Espoir Belge était également enclin à quitter le club stéphanois, parce qu’il ne voulait pas jouer en deuxième division.

Selon le témoignage du père de Lucas Stassin dans le podcast En Off, son fils a été harcelé par les agents durant l’été. Ce qui lui a mis une énorme pression. « Papa, j’ai un peu de mal pour le moment. Je me sens un peu moins bien dans ma tête », lui avait confié le joueur de 20 ans.

Stéphane Stassin : « Ce passage difficile est une étape normale pour un futur grand joueur »

L’ASSE a résisté aux offres et à conserver son buteur à l’issue du mercato agité. Déstabilisé par les sollicitations mirifiques de l’été, Lucas Stassin a raté son début de saison. Il n’a marqué que 4 buts, dont le dernier remonte au 23 septembre 2025, en 13 matchs disputés en Ligue 2.

Pour Stéphane Stassin, ce n’est qu’un contretemps, un « down totalement logique ». Son fils va rebondir rapidement selon lui. « Une carrière n’est jamais linéaire. Ce passage difficile n’est pas une anomalie, mais une étape normale dans la construction d’un futur grand joueur », a-t-il rassuré, dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

