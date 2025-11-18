Mercato OL : Un défenseur ouvre la porte de sortie de Lyon

Resté à l’OL cette saison, alors qu’il était en fin de contrat en juin dernier, Nicolas Tagliafico ouvre la porte à un départ en 2026.

Mercato : Tagliafico prolonge à l’OL alors qu’il était libre

Nicolas Tagliafico a prolongé son contrat à l’OL, plus de trois semaines après la fin officielle de son bail initial. Il assure qu’il avait pourtant des propositions en Europe, notamment en Espagne et aussi en Premier League. « Oui, j’avais l’occasion de partir. Mais bon, après avoir pesé le pour et le contre, j’ai senti que ce n’était pas le moment de changer », a-t-il justifié à AS.

Le défenseur latéral gauche estime avoir pris « la bonne décision » en restant à Lyon. Ayant signé jusqu’en juin 2027, il espère être sélectionné pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Albicéleste en juin-juillet prochain.

Tagliafico : « Je ne ferme la porte à rien, vraiment »

En revanche, Nicolas Tagliafico n’est pas certain d’aller au bout de ses deux ans de contrat à Olympique Lyonnais. Il n’écarte pas la possibilité de retourner en Espagne où il avait joué avec le Real Murcia lors de la saison 2012-2013. « Je ne ferme la porte à rien, vraiment », a-t-il répondu au journal sportif, au sujet d’un éventuel avenir en Liga.

« J’ai un contrat jusqu’en 2027 à l’OL, mais évidemment, j’ai une possibilité après la Coupe du monde… On verra, car le club sait aussi que si j’ai une autre option et que je souhaite changer, ils sont également ouverts à cette possibilité », a laissé entendre l’international Argentin (74 sélections) ensuite.

