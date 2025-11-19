Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Arthur ?

Le FC Nantes veut renforcer son milieu. Le jeune crack camerounais, Arthur Avom Ebong attise les convoitises des Canaris pour le prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Arthur Avom Ebong dans le viseur de Kita

Le FC Nantes, en difficulté en Ligue 1, cherche des joueurs talentueux qui vont apporter de nouvelles énergies à l’équipe. Le technicien du FCN, Luis Castro met la pression à ses dirigeants pour s’offrir quelques pépites en Ligue 1. Les dirigeants nantais bougent donc, et ciblent Arthur Avom. Le milieu enchaîne les bonnes prestations avec le FC Lorient : 12 matchs, une passe décisive cette saison.

Arrivé en 2023 depuis Fauve Azur, le joueur a d’abord rejoint la réserve. Puis il a gagné sa place en équipe première et est devenu un titulaire indiscutable. L’été 2024, il signe son premier contrat pro, jusqu’en 2026. Avec, en plus, une clause : le FC Lorient peut prolonger d’un an si le club se maintient.

Mais voilà que le FC Lorient stagne à la 17e place en championnat. Si le club tombe, l’option saute. Et Arthur partirait libre en juin. Un risque énorme pour les Merlus. Sportivement, ils perdraient un titulaire. Financièrement, leur joueur le plus coté estimé à 7 M€ s’en irait pour zéro euro. Pour éviter ce scénario, Lorient pourrait accepter une vente dès janvier. Et le FC Nantes revient, après une première tentative l’été dernier. À l’époque, les discussions avaient débuté mais le deal n’a pas été scellé avant la fermeture du marché des transferts.

