Stade Rennais : Grosse inquiétude avant l’AS Monaco

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye pourrait composer sans un cadre pour le choc face à l’AS Monaco. Le joueur a contracté de blessure.

Stade Rennais : Un cadre blessé !

Le Stade Rennais a perdu un cadre pendant la dernière trêve internationale. Victime d’une gêne musculaire, Seko Fofana a quitté le rassemblement de la Côte d’Ivoire. Le milieu de terrain rennais est ensuite rentré à Rennes. Seko Fofana a ressenti cette gêne dès le début du rassemblement. Les responsables l’ont alors libéré pour retourner dans son club. Sa présence pour la réception de Monaco samedi dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 reste incertaine.

C’est le seul cadre rennais qui a contracté de blessure durant le rassemblement international. Les autres internationaux que le Stade Rennais a envoyé dans leurs sélections sont revenus sans pépins physiques. Le Ghanéen Alidu Seidu et le Jordanien Mousa Al-Tamari ont disputé deux matches amicaux avec leurs sélections respectives.

Abdelhamid Aït Boudlal, le jeune défenseur du Stade Rennais était avec le Maroc. Mahamadou Nagida était avec le Cameroun. La Suisse de Breel Embolo a validé son billet pour la Coupe du monde. Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé et Kader Meïté étaient avec l’équipe de France Espoirs. Brice Samba et les Bleus sont au mondial.

Coulibaly et Akabou ont été retenus par la France U19 pour le Tour Élite. Ruben Lomet et l’équipe de France U17 ont été éliminés par le Brésil en en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.

