Stade Rennais : D’excellentes nouvelles tombent pour Beye avant l’AS Monaco

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant le choc face à l’AS Monaco en Ligue 1. Le groupe sera au complet.

Stade Rennais : Le point sur le groupe avant l’AS Monaco

Le Stade Rennais retrouve sa grande forme. Le club breton a repris confiance, porté par deux victoires : Strasbourg balayé 4-1, puis le Paris FC dominé 0-1. Ces succès l’ont installé dans la première moitié du classement. Provisoirement 8ᵉ, à seulement deux points de l’AS Monaco, Rennes sort d’une séquence sombre. Six matchs sans gagner. Cinq nuls. Une défaite. Un sale temps qui a failli coucher cher à Habib Beye.

Mais cette page semble tournée. Le Stade Rennais est de retour. Monaco, en face, souffle le chaud et le froid. Pour cette affiche, les nouvelles sont bonnes pour Rennes. Le groupe doit se présenter presque au complet. Il y a une seule incertitude. Le milieu de terrain, Seko Fofana, revenu trop tôt de la sélection ivoirienne, pourrait manquer la rencontre à cause d’une gêne musculaire.

Habib Beye pourra compter sur ses guerriers. Lepaul affole les compteurs de buts. Huit buts, dont un triplé contre Strasbourg. Il a porté la relance rennaise. Et Embolo, l’ancien Monégasque, a achevé le travail au dernier match. Trois réalisations pour l’international suisse cette saison.

Face à eux, l’AS Monaco reste freiné par les blessures. Mais des retours sont possibles contre le Stade Rennais. Krépin Diatta (œil), Lukas Hradecky (genou), Paul Pogba (cuisse) et Vanderson (ischios) peuvent espérer une reprise pour cette 13e journée. Balogun, suspendu, devra patienter jusqu’à la 14ᵉ journée. Mawissa, touché aux ischios, est indisponible pour ce choc. Quant à Lamine Camara, blessé à la cheville, aucune date précise ne se dessine.

