ASSE – Ecotay : CdF, un gros cadeau aux supporters ligériens

L’ASSE a décidé de faire la fête autour du match contre l’US Ecotay-Moingt, à Geoffroy-Guichard, le 29 novembre. Pour ce faire, les places sont vendues au prix unique de seulement 10 €.

Alors que l’ASSE devrait se déplacer sur le terrain de l’US Ecotay-Moingt lors du 8e tour de la Coupe de France, elle a accepté de recevoir son adversaire à Geoffroy-Guichard. Cela, sur demande du club amateur de la Loire. Le derby ligérien se jouera donc dans la mythique enceinte des Verts, dans une dizaine de jours.

L’équipe de 8e division française rêvait de jouer dans « Le Chaudron », et c’est désormais une réalité. Selon Loïc Perrin, l’AS Saint-Etienne souhaite une belle fête de football aux supporters des deux clubs du même département. Surtout que ceux de l’US Ecotay-Moingt sont aussi des fans des Verts.

Pour que ce match connaisse un engouement populaire et que la communion entre Ligériens soit totale, le tarif unique d’entrée à Geoffroy-Guichard est fixé à seulement 10 € pour le Grand Public. La billetterie sera ouverte à partir du lundi 24 novembre, 9h pour cette catégorie.

