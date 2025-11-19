ASSE – Ecotay : CdF, un gros cadeau aux supporters ligériens

Afficher l’index Masquer l’index
L’ASSE a décidé de faire la fête autour du match contre l’US Ecotay-Moingt, à Geoffroy-Guichard, le 29 novembre. Pour ce faire, les places sont vendues au prix unique de seulement 10 €.
ASSE – Ecotay : Seulement 10 € pour une place à Geoffroy-Guichard
Alors que l’ASSE devrait se déplacer sur le terrain de l’US Ecotay-Moingt lors du 8e tour de la Coupe de France, elle a accepté de recevoir son adversaire à Geoffroy-Guichard. Cela, sur demande du club amateur de la Loire. Le derby ligérien se jouera donc dans la mythique enceinte des Verts, dans une dizaine de jours.
Lisez aussi : ASSE Mercato : Un attaquant des Verts réclamé en TurquieÀ voirL’OM en alerte : La menace autour de Balerdi resurgit !
L’équipe de 8e division française rêvait de jouer dans « Le Chaudron », et c’est désormais une réalité. Selon Loïc Perrin, l’AS Saint-Etienne souhaite une belle fête de football aux supporters des deux clubs du même département. Surtout que ceux de l’US Ecotay-Moingt sont aussi des fans des Verts.
Pour que ce match connaisse un engouement populaire et que la communion entre Ligériens soit totale, le tarif unique d’entrée à Geoffroy-Guichard est fixé à seulement 10 € pour le Grand Public. La billetterie sera ouverte à partir du lundi 24 novembre, 9h pour cette catégorie.
Lire aussi sur l’ASSE :
OM : De Zerbi accueille un ancien défenseur de l’ASSE
Mercato ASSE : Un gardien visé, un changement en vue ?À voirPSG : Achraf Hakimi annonce du lourd pour son retour