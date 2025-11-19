ASSE Mercato : Un attaquant des Verts réclamé en Turquie

Retenu à l’ASSE, l’été dernier, Zuriko Davitashvili est toujours sollicité à l’étranger. Il est désormais la priorité des supporters du Besiktas en Turquie.

Mercato : Davitashvili toujours dans les plans de Besisktas

L’ASSE avait fermé la porte de sortie à Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin pendant le mercato estival. Elle avait résisté à plusieurs propositions en Ligue 1 et en provenance de l’étranger pour les deux attaquants. Malgré la relégation en Ligue 2, la direction du club stéphanois a décidé de garder les deux meilleurs buteurs des Verts de la saison dernière.

Lisez aussi : OM : De Zerbi accueille un ancien défenseur de l’ASSE

À voir

OM : De Zerbi accueille un ancien défenseur de l’ASSE !

Retenus à Saint-Etienne contre leur gré, l’ailier géorgien et l’avant-centre belge ont fait un début de saison timide, bien que le premier compte 6 buts en 12 matchs disputés. Ils donnaient parfois l’impression d’être affecté par leur présence en Ligue 2. Zuriko Davitashvili a même été laissé sur le banc de touche lors de la victoire de l’ASSE à Troyes (3-2), avant la trêve internationale.

À l’issue du match, Eirik Horneland a déclaré qu’il était disposé à le laisser partir cet hiver s’il le souhaite. Une déclaration qui a relancé les prétendants de l’ailier gauche de 24 ans. Selon les informations en provenance de la Turquie, il est toujours dans les plans de Besiktas, qui vise aussi Jadon Sancho (25 ns) de Manchester United.

Les supporters de Besiktas préfèrent Davitashvili à Sancho

Cependant, l’international Anglais coûte deux fois plus cher que le joueur de l’ASSE. Évalué à 9 M€, ce dernier pourrait quitter le Forez contre 20 M€. Et comme le rapporte But Football Club, les supporters du club Stanbouliote préfèrent Zuriko Davitashvili à Jadon Sancho. Le natif de Londres a été prêté successivement à Chelsea et au Borussia Dortmund, puis maintenant à Aston Villa, sans réussite.

Lan Aston Villadaki performansını,reytinglerini gördükten sonra, birde sakatlıkta yaşamış asla okey değilim.Onun yerine 20 Milyona Davitashvili alalım 2 sneeye 40a satarız. — #WeAreWithYouSergen (@NamertGunok34) November 18, 2025

D’après la source, les fans de Besiktas mettent la pression sur leur direction, via les réseaux sociaux, pour qu’elle recrute Davitashvili plutôt que Sancho.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un gardien visé, un changement en vue ?

L’ASSE justifie la réception d’Ecotay à Geoffroy-Guichard

À voir

Stade Rennais : D’excellentes nouvelles tombent pour Beye avant l’AS Monaco

Mercato ASSE : Les premières tendances pour l’hiver connues