PSG : Achraf Hakimi annonce du lourd pour son retour

Achraf Hakimi rayonne, et avec lui, c’est tout le PSG et le Maroc qui se prennent à rêver. Sacré Ballon d’Or africain 2025, le latéral parisien a livré un discours aussi puissant que ses courses le long de son couloir. Et malgré sa botte de protection, le joueur a promis un retour tonitruant.

PSG : Achraf Hakimi Ballon d’Or africain, un sacre majuscule et un message fort

Sans surprise, Achraf Hakimi a été couronné après une saison monumentale : Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France, Supercoupe d’Europe et finale du Mondial des Clubs. Ses 11 buts et 16 passes décisives en 55 matchs parlent pour lui, tout comme son statut de second capitaine du PSG. Sur l’estrade, malgré la cheville encore fragile, il a laissé parler son émotion lors de la réception de son prix de Ballon d’Or africain.

« C’est un véritable honneur d’être là, et de recevoir ce trophée mondial et africain. Ce trophée n’est pas que pour moi mais pour tous les Africains », a-t-il dit, avant d’ajouter, avec une sincérité désarmante : « C’est un rêve. Je dois remercier tous les gens qui ont cru en moi… Sa Majesté le roi Mohammed VI, mon président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique, mes coéquipiers, toute la fédération. J’espère que nous ramènerons ce trophée ici au Maroc ».

La CAN en ligne de mire

Hakimi n’a pas fait mystère de son objectif ultime : être prêt pour “sa” CAN, organisée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une compétition que le Royaume attend de remporter depuis 1976. Le joueur a prévenu, la voix ferme : « Je remercie mes partenaires… ce trophée est aussi pour eux et j’espère que nous ramènerons un plus grand trophée encore. Je suis fier d’être Marocain… et j’ai un mois pour remettre mon corps en route ».

À Paris comme à Rabat, le message est clair : Achraf Hakimi revient avec une mission et une détermination intactes. Le Lion de l’Atlas annonce du lourd, et le monde du football ferait bien de se tenir prêt.

