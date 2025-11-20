Mercato PSG : Annonce choc ! Il ouvre la porte au Paris SG

Le PSG n’a rien eu à faire : l’annonce est tombée toute seule. Mathieu Bodmer, artisan du renouveau au Havre, ne ferme pas la porte à un futur au Paris SG, son club de cœur. Et forcément, cela fait déjà trembler la planète mercato.

Mercato PSG : Bodmer, cerveau du HAC… et rêve parisien assumé

Au Havre, Mathieu Bodmer réussit l’impensable. Avec des moyens dérisoires et un effectif constamment remodelé, il maintient le club en Ligue 1 grâce à une science du recrutement qui force le respect : joueurs libres, prêts intelligents, jeunes lancés au bon moment… un tableau qui attire forcément les regards.

Sur RMC, le directeur sportif a fait vaciller l’Hexagone. Interrogé sur un éventuel avenir au Paris SG, son club formateur de passion, Bodmer ne botte pas en touche : « Oui, j’aimerais bien. Après le PSG, c’est le PSG. Tout le monde sait l’amour que j’ai pour ce club. Si ça se présente un jour pourquoi pas mais ce n’est pas un objectif ou un rêve », confie-t-il, tout en mesurant chaque mot mais laissant la porte entrouverte.

Un avenir ouvert… mais pas une obsession

L’ancien milieu, passé par Paris entre 2010 et 2013, rappelle qu’il est pleinement investi dans le projet havrais. « Je suis très heureux ici et j’en ai déjà parlé avec le président », insiste-t-il. Mais il reconnaît qu’un virage professionnel pourrait survenir : « Dans 3 ou 5 ans, ça se trouve, je ferai autre chose de ma vie… J’ai d’autres projets. »

Quant à savoir s’il convoite le poste de Luis Campos, Bodmer botte cette fois clairement en touche : « Est-ce que j’envie sa place ? Je ne suis pas convaincu ». Un message clair : il n’attend pas le Paris Saint-Germain… mais si Paris appelle, il écoutera. Et ça, dans le mercato parisien, c’est déjà une secousse.

