Mercato PSG : 35M€ ! Un autre crack en route pour Paris ?

Dans la droite ligne de sa politique de recrutement de jeunes talents prometteurs, le PSG s’active pour recruter un autre crack lors du mercato hivernal qui s’annonce. Explications.

Mercato : Le PSG sur les traces d’une pépite belge

Le Paris Saint-Germain amorce un virage stratégique majeur en matière de recrutement, abandonnant progressivement sa politique de signatures de stars confirmées pour se tourner vers l’avenir et la formation de talents prometteurs. Dans cette optique, Luis Enrique et Luis Campos seraient intéressés par le profil de Nathan de Cat, jeune prodige de 17 ans évoluant au RSC Anderlecht.

Par ses prestations remarquables et sa maturité précoce, le jeune milieu de terrain incarne exactement le profil recherché par le staff parisien pour construire le futur. Ses qualités exceptionnelles, son volume de jeu impressionnant, sa personnalité affirmée sur le terrain et sa vision tactique développée, en font déjà l’une des pépites les plus convoitées du football européen.

Cette approche révolutionnaire du PSG témoigne d’une volonté claire de bâtir une équipe plus équilibrée et moins dépendante des vedettes établies, privilégiant la projection à long terme plutôt que les solutions immédiates. D’après les informations de Fichajes et de TeamTalk, le PSG aurait ciblé Nathan De Cat et un transfert pourrait bien avoir lieu dès ce mercato hivernal. Mais il faudra mettre la main à la poche.

Nathan De Cat prêt à faire le grand saut au Paris SG ?

Considéré comme l’un des plus grands talents belges de ces dernières années, Nathan De Cat ne fera certainement pas de vieux os à Anderlecht. Les prétendants sont déjà nombreux, et le club bruxellois sait qu’il devrait empocher un véritable pactole. Déjà titulaire indiscutable dans l’entrejeu, le milieu central est sur les tablettes du Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Liverpool et le PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Nathan De Cat est évalué à 7 millions d’euros sur Transfermarkt. Cependant, la direction du RSC Anderlecht réclame cinq fois plus pour laisser partir son joyau belge dès cet hiver. D’après Fichajes et TeamTalk, Luis Campos et le Paris Saint-Germain suivent de près la situation du natif de Vilvoorde avec attention.

Le club parisien recrute à chaque mercato des joueurs qui serviront l’équipe première dans quelques années, et le Diablotin est l’un des profils surveillés. Une raison pour laquelle la direction d’Anderlecht réclamerait jusqu’à 35 millions d’euros pour s’en séparer, ce qui placerait De Cat aux côtés d’Ardon Jashari au rayon des plus grandes ventes de l’histoire de la Jupiter Pro League. Affaire à suivre…

