OM : Ça se complique pour un grand retour à Marseille

L’OM espérait récupérer rapidement Facundo Medina pour solidifier une défense encore en rodage. Mais le retour du défenseur argentin s’éloigne, et la patience devient le maître-mot du staff comme des supporters.

OM : Un retour annoncé… mais repoussé pour Facundo Medina

Lorsque Roberto De Zerbi évoquait, début novembre, un possible retour de Facundo Medina, l’optimisme flottait autour de la Commanderie. Le technicien italien confiait alors espérer revoir le défenseur dans le groupe « peut-être » face à Brest. Une annonce qui laissait entrevoir une éclaircie dans une période mouvementée.

Mais la réalité est plus rude : Medina, victime d’une grosse entorse à la cheville droite fin septembre, ressent encore des douleurs. Selon L’Équipe, il poursuit son protocole de rééducation sans avoir encore repris l’entraînement collectif. Résultat : son retour à la compétition est désormais espéré… pour décembre, au mieux.

Marseille privé d’un renfort clé

L’absence du défenseur de 26 ans commence à peser lourd. Recruté pour apporter impact, caractère et relances propres, l’ancien Lensois n’a disputé que quatre rencontres sous ses nouvelles couleurs. Entre pépins physiques et retard d’intégration, son aventure marseillaise débute au ralenti.

Et le calendrier n’aura aucun état d’âme. Nice, Newcastle, Toulouse, Lille : l’Olympique de Marseille va enchaîner des affiches où son sens du duel aurait fait du bien. Roberto De Zerbi devra encore bricoler, tandis que le club espère éviter une rechute qui repousserait encore davantage le fameux « grand retour ».

