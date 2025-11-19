L’OM en alerte : La menace autour de Balerdi resurgit !

Leonardo Balerdi pourrait bien quitter l’OM de manière inattendue. La Juventus Turin n’a pas vraiment renoncé à son transfert.

Mercato OM : Le Juventus en embuscade pour Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi réalise une première partie de saison mitigée à l’OM. La faute à des soucis physiques récurrents qui freinent son élan. Le défenseur argentin semble remis de sa blessure au mollet. Il devrait être présent dans le groupe de l’OM ce vendredi face à l’OGC Nice.

Toutefois, une ombre place toujours sur son avenir à Marseille. Et elle vient de la Juventus Turin. Le club italien a récemment confirmé la blessure de Daniele Rugani pour un mois. Tandis que Bremer est régulièrement blessé depuis son arrivée. Ces problèmes physiques devraient raviver l’intérêt de la Juve pour Balerdi, indique Sky Sports.

À voir

ASSE Mercato : Un attaquant des Verts réclamé en Turquie

Lire aussi

Le défenseur argentin était une cible prioritaire du Croate Igor Tudor. Ce dernier avait grandement contribué à la progression de Leonardo Balerdi lors de son passage à l’OM de 2022 à 2023. Et même si l’OM a refusé de céder son capitaine l’été dernier, la donne a évolué.

Reprise des négociations en vue

Les arrivées de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Facundo Medina ont remis en cause le statut d’indiscutable de l’ancien du BVB. Si bien que l’OM pourrait envisager de le vendre d’ici la fin de la saison. Sachant que l’arrivée de Luciano Spalletti à la Juventus n’aurait pas vraiment impacté ce dossier.

Les discussions entre Olympiens et Bianconeri devraient reprendre dans les semaines à venir. Même si l’OM compte toujours sur son défenseur, la menace turinoise persiste. De son côté, Leonardo Balerdi reste concentré sa saison à Marseille. Pierre-Emile Hojbjerg serait aussi dans le collimateur de la Vieille Dame.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille

Mercato OM : L’arrivée d’un champion du monde s’effondre !

À voir

INFO Mercato : Un phénomène danois proche de signer au PSG ?

Mercato OM : Benatia avance pour une pépite belge !

Mercato OM : Une course folle s’engage pour un latéral rêvé