ASSE : Le recadrage musclé d’Eirik Horneland

À l’ASSE, les jeunes pousses brillent… mais Eirik Horneland veille au grain. Après deux performances prometteuses, Kevin Pedro pensait avoir marqué des points. Le coach lui a rappelé, fermement, que le haut niveau ne pardonne rien.

ASSE : Pedro, révélations… mais pas de passe-droit

À 19 ans, Kevin Pedro vit une ascension express. Impressionnant contre Troyes puis buteur en Coupe de France, le défenseur formé au club semblait cocher toutes les cases du futur titulaire. Maturité, aplomb, projection vers l’avant : le jeune stéphanois a tout pour séduire le public et son entraîneur. Mais Eirik Horneland refuse les emballements trop rapides.

Direct, tranchant, il a remonté les bretelles de son joueur après Quetigny. « Je ne suis pas très content de sa première période, dans la lignée de sa semaine d’entraînement », lâche le Norvégien. Pas de chichi, pas de “buzz” : du travail, rien que du travail. Le message est clair comme un coup de sifflet dans une tribune vide.

Concurrence féroce et message assumé

Loin de l’écarter, Horneland veut aiguiser son jeune défenseur. Le coach l’a annoncé : Pedro sera en concurrence directe avec Bernauer et Ferreira pour le déplacement à Nancy. De quoi rappeler que rien n’est acquis, même après un but et une prestation solide. Le technicien a également salué Mouton, « correct », et N’Guessan, « une des satisfactions » du moment. Une manière d’installer une pression saine… mais bien réelle.

Malgré tout, l’entraîneur du club forézien a concédé que Pedro avait su réagir : « Il a compris le message à la mi-temps en haussant son niveau de jeu ». La marque des joueurs qui apprennent vite. La balle est désormais dans le camp du jeune défenseur : confirmer pour s’installer durablement, ou céder dans une concurrence devenue plus impitoyable que jamais.

