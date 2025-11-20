Mercato OL : Grosse révélation sur l’arrivée d’Endrick à Lyon

L’OL touche au but pour Endrick, l’un des dossiers les plus excitants de ce mercato hivernal. La star brésilienne de 19 ans et diamant du Real Madrid est plus proche que jamais de poser ses valises entre Rhône et Saône. Mais la question de son avenir chez les Gones semble déjà tranchée.

Mercato OL : Un deal imminent… et une volonté claire d’Endrick

L’OL croyait à un miracle : il est en train de se produire. Selon Fabrizio Romano, « C’est sûr à 100 % : Endrick veut rejoindre l’OL. » L’attaquant brésilien, convoité par plusieurs cadors européens, a tranché. Son choix est Lyon, et uniquement Lyon, pour se relancer et engranger du temps de jeu avant de retrouver la Casa Blanca.

Malgré les rumeurs venant notamment d’Angleterre, Romano a été catégorique : « Aucune chance pour les autres clubs, notamment les clubs anglais, malgré les rumeurs concernant Manchester United et Aston Villa. » L’OL, pourtant en difficulté sportive ces derniers mois, a su séduire le jeune crack grâce à la promesse d’un rôle majeur jusqu’à la fin de saison.

Lyon, Madrid et un prêt très encadré

Le Real Madrid et l’OL travaillent désormais aux ultimes détails. « L’Olympique Lyonnais et le Real Madrid sont en train de négocier les détails de cet accord, y compris… la répartition du salaire », explique Romano. Le club lyonnais assumera une partie du salaire du joueur, signe de son ambition et de son investissement total dans le dossier.

À voir

OM : Ça se complique pour un grand retour à Marseille

Lire aussi : Mercato OL : Tout s’accélère pour l’arrivée d’Endrick à Lyon

Mais que les supporters ne s’emballent pas trop vite : Endrick ne sera qu’un invité de passage. Le journaliste l’a confirmé sans ambiguïté : « Je peux vous garantir qu’il n’y a aucune chance qu’une option d’achat soit incluse dans cet accord. » Le Real garde son joyau et ne veut prendre aucun risque. Au maximum, une clause financière pourrait sanctionner l’OL si l’attaquant ne joue pas assez.

Le Real garde la main, Endrick garde son rêve

La suite, elle, est déjà écrite. « Endrick souhaite poursuivre sa carrière au Real Madrid », rappelle Fabrizio Romano. Le club madrilène croit dur comme fer en son potentiel : « Dès qu’il jouera, il progressera et deviendra à coup sûr un joueur du Real Madrid », ajoute-t-il. En attendant, Lyon s’apprête à accueillir un phénomène. Même pour quelques mois, c’est un coup de lumière dans un hiver qui s’annonçait sombre.

Lire aussi sur l’OL :

OL Mercato : Un ancien du Real et de Lyon oriente Endrick

OL : Lyon récupère un joueur offensif contre l’AJ Auxerre

À voir

ASSE : Le recadrage musclé d’Eirik Horneland

Mercato OL : Un défenseur ouvre la porte de sortie de Lyon