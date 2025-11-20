Mercato PSG : Une offre tombe pour un défenseur, décision imminente !

Le dossier Ibrahima Konaté s’accélère. Courtisé par le PSG et le Real Madrid, l’international français doit trancher : prolonger à Liverpool ou ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière.

Liverpool passe à l’offensive pour Ibrahima Konaté

Les Reds n’ont pas perdu de temps. Alors que le PSG s’active en coulisses et que le Real Madrid observe attentivement la situation, Liverpool a officiellement transmis une offre de prolongation à son défenseur de 26 ans. Recruté en 2021 en provenance du RB Leipzig, Konaté arrive en fin de contrat et cristallise désormais toutes les attentions du marché.

Selon Fabrizio Romano, le club anglais a clairement posé ses cartes sur la table : « Liverpool a fait une proposition à Konaté, et c’est maintenant à lui de décider s’il veut rester et signer ce nouveau contrat ou s’il veut partir et tenter une nouvelle aventure », a-t-il révélé. Une déclaration qui confirme l’urgence du dossier et la volonté des Reds de verrouiller leur joueur avant l’ouverture du mercato.

Mercato PSG : Le Paris SG à l’affût, le Real aussi

Face à cette proposition, Konaté se retrouve face à un choix structurant pour la suite de sa carrière. Paris, à la recherche d’un défenseur central d’envergure internationale, voit en lui un profil idéal : puissant, rapide, déjà calibré pour les grandes joutes européennes. Le Real Madrid, toujours vigilant lorsqu’un talent européen s’approche de la fin de son bail, surveille également le dossier.

Romano poursuit : « Il y a des discussions, des négociations… Liverpool a fait sa proposition. Maintenant, tout dépend d’Ibou Konaté, de ce qu’il souhaite faire. Cela peut être d’ordre financier ou personnel. » Une façon de souligner que le joueur détient, plus que jamais, les clés.

Konaté refroidit certaines rumeurs

Interrogé en conférence de presse lors du dernier rassemblement des Bleus, le principal intéressé a tenu à clarifier une partie du bruit médiatique. Avec un sourire en coin, il a lâché : « J’ai vu énormément de choses ! Liverpool m’aurait fait une nouvelle offre, je ne sais pas d’où sort cette info… Mes agents continuent de discuter avec Liverpool. J’espère que ma décision sera prise très prochainement pour pouvoir l’annoncer ». Un message qui entretient le suspense, tout en confirmant que l’heure du choix approche.

