OM : Un énorme fantasme du mercato vient de tomber

L’OM rêvait d’un coup démesuré, presque romanesque sur le mercato. Mais Antoine Griezmann, cible fantasmée par une partie du public marseillais, a lui-même mis fin au suspense en réitérant son attachement profond à l’Atlético de Madrid.

Mercato OM : Le rêve bleu et blanc… soufflé par Griezmann

Depuis plusieurs semaines, l’idée folle revient dans les discussions marseillaises : attirer un numéro 10 d’envergure internationale dès cet hiver. Romain Haering, dans L’OM au Café, a même osé transformer ce fantasme collectif en proposition concrète. Il glisse un nom, et pas n’importe lequel : Antoine Griezmann.

« Je n’y crois plus mais le timing, ce qu’il se passe à l’Atlético où il joue moins… Si on arrive à séduire le joueur et son entourage, pourquoi pas un petit un an et demi de contrat et un départ en MLS ensuite ? », imagine-t-il, presque rêveur, presque prudent. L’idée avait tout d’un pari impossible mais terriblement séduisant. Un Griezmann en maestro au Vélodrome, guidant un Marseille en quête de repères, cela avait de quoi enflammer toute une ville. Mais l’attaquant français a rapidement fermé la porte.

Griezmann clarifie tout : « Je me sens très bien ici »

Interrogé par AS, le champion du monde a tenu un discours limpide, sincère, presque protecteur envers le club de sa vie : « On a toujours parlé de moi. Depuis mon arrivée jusqu’à mon départ, ce sera toujours le cas. Mais, comme je l’ai dit, je me sens très bien ici. Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mon objectif, mais j’ai encore un contrat, je veux continuer à le renouveler ici et rester important. »

Le message est ferme, la ligne claire : pas question de quitter l’Atlético pour l’instant. Loin d’un déclin, Griezmann affirme au contraire sa volonté d’écrire encore quelques chapitres à Madrid, où il a prolongé en juin dernier jusqu’en 2027. « Parce que j’en veux plus. Il me reste beaucoup de minutes à jouer, beaucoup d’énergie… Et je veux être encore plus important. »

Un fantasme qui s’éloigne, une réalité qui s’impose

Marseille devra donc ranger ce doux rêve au placard. Griezmann ne viendra pas apporter sa créativité, son sens du jeu, ni cette aura naturelle que le Vélodrome aurait adoré adopter. L’Olympique de Marseille doit désormais se tourner vers d’autres pistes, plus réalistes, moins romantiques peut-être, mais indispensables pour renforcer son projet sportif. Griezmann, lui, restera colchonero… jusqu’à nouvel ordre.

