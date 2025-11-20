ASSE : Lucas Stassin n’a plus la cote en Ligue 2

L’ASSE avance, mais Lucas Stassin, lui, patine. L’attaquant belge, pourtant précieux dans le jeu, voit sa situation se fragiliser à mesure que les statistiques s’accumulent… contre lui.

ASSE : Stassin, un symbole d’inefficacité qui interroge

À Saint-Étienne, le paradoxe est devenu une marque de fabrique : du jeu, des intentions, parfois une domination nette… mais une concrétisation famélique. Dans ce tableau contrasté, Lucas Stassin incarne à lui seul le doute offensif qui plane sur les Verts. Auteur d’un début de saison prometteur, le jeune attaquant a vu sa réussite s’évaporer au fil des semaines.

Quatre montants touchés en seulement 28 tentatives : personne ne fait pire en Ligue 2. À seulement 20 ans, Stassin est devenu malgré lui le poissard officiel du championnat. Placement, timing, appels… tout y est, sauf la conclusion. Et dans une équipe qui vise le haut du tableau, cette statistique commence sérieusement à peser dans les discussions internes.

Une équipe spectaculaire, un joueur en perte de valeur

Le plus ironique, c’est que l’ASSE offre l’un des spectacles les plus prolifiques du championnat : 52 buts cumulés, dont 31 marqués et 21 encaissés. Une moyenne ahurissante de 3,7 buts par match, qui devrait théoriquement profiter à un attaquant comme Stassin. Sauf que rien ne semble tourner en sa faveur.

Entre malchance persistante, manque de précision ou simple mauvaise période, le Belge voit sa cote fondre. À l’approche du mercato hivernal, une question brûle les lèvres : Stassin vit-il un coup du sort passager… ou les prémices d’un départ inévitable ?

