Mercato PSG : Une belle enveloppe tombée du ciel

Le PSG s’apprête à récupérer un chèque totalement inattendu. Une bouffée d’oxygène comptable qui arrive d’Italie… mais avec un certain retard à l’allumage.

Mercato PSG : Un prêt lucratif… mais pas encore payé

Lorsque Randal Kolo Muani avait quitté Paris pour la Juventus en janvier dernier, le club de la capitale avait au moins trouvé une manière d’alléger sa masse salariale tout en récupérant quelques millions. La Vieille Dame avait accepté de payer 3,6 M€ pour accueillir l’international français en prêt. Une opération qui, malgré les performances encourageantes de l’attaquant, n’a pas bouleversé les plans de Luis Enrique, toujours peu convaincu par l’ex-Nantais.

Sauf que, selon Sportune, la Juventus n’a pas encore réglé l’intégralité de la note. Dans les comptes parisiens, il resterait précisément 1,037 M€ à percevoir. Une somme modeste pour un club de la taille du Paris SG, mais toujours bonne à prendre dans cette période où chaque euro peut servir à huiler une stratégie mercato toujours plus ambitieuse.

Un million qui n’arrivera pas demain

Le Paris Saint-Germain peut donc s’attendre à voir entrer ce montant… mais pas tout de suite. Le versement est prévu à moyenne ou longue échéance, ce qui dans le football moderne signifie : patience. Le paiement attendu ne devrait tomber qu’avant le 30 juin 2026, au plus tard.

En attendant, ce petit pactole symbolise surtout une chose : même les opérations secondaires du Paris SG continuent de rapporter. Une manière subtile de rappeler que la machine parisienne, même lorsqu’elle se débarrasse d’un joueur, ne perd jamais totalement le nord financier.

