FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe Luis Castro

Le FC Nantes, en quête d’oxygène dans une Ligue 1 qui ne lui fait aucun cadeau, pourrait compter sur un retour majeur au moment d’aborder un choc brûlant pour le maintien. Une éclaircie bienvenue pour Luis Castro, à l’heure où chaque détail compte.

FC Nantes : Un match crucial dans la lutte pour le maintien face à Lorient

Les Canaris avancent encore sur un fil. Seizièmes avec 10 points, coincés dans une zone rouge qui ne veut plus les lâcher, ils s’apprêtent à recevoir un FC Lorient tout aussi mal en point. Un duel direct, un match qui sent la sueur froide et la poudre, un de ceux qui peuvent faire basculer une saison.

Dans ce contexte tendu, le public de la Beaujoire devra pousser derrière une équipe qui manque cruellement de constance mais jamais de bonne volonté. L’effet Luis Castro tarde à se matérialiser, mais le technicien portugais peut s’accrocher à un espoir venu de l’infirmerie.

Francis Coquelin, le renfort inattendu

Selon Ouest France, Francis Coquelin pourrait faire son grand retour ce week-end. À 34 ans, le capitaine nantais semble enfin remis de sa blessure aux ischio-jambiers contractée en septembre. Sa dernière apparition remonte déjà au derby contre Rennes, un souvenir presque lointain.

Son retour serait un vrai bol d’air pour les Jaune et Vert : leadership, impact, expérience… autant de qualités qui manquent cruellement à un groupe souvent trop tendre dans les moments chauds. Reste à savoir si Castro osera le relancer d’entrée, dans un match où l’erreur est interdite.

