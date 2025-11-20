OM : Cette bonne nouvelle du côté de l’Olympique de Marseille

À l’approche de la 13e journée de Ligue 1, l’OM est toujours deuxième de Ligue 1 à 2 petits points du PSG. Le club phocéen va affronter l’OGC Nice et une bonne nouvelle est tombée à l’approche de ce choc.

OM : Un grand retour qui va soulager Roberto De Zerbi

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi commençait à goûter à la soupe à la grimace, lui dont la saison avait été bien préparée lors du dernier mercato. Le club phocéen a recruté plusieurs joueurs pour permettre à son coach de parer à toutes les éventualités.

Lire aussi : OM : Un énorme fantasme du mercato vient de tomber

À voir

Mercato PSG : Une belle enveloppe tombée du ciel

Sauf que ces dispositions ne sont visiblement pas suffisantes au regard de l’absence prolongée de certains joueurs importants comme l’ancien lensois Facundo Medina et Nayef Aguerd. Mais la bonne nouvelle est arrivée cette semaine du côté de l’OM.

Leonardo Balerdi pourrait figurer dans le groupe pour Nice

En effet, l’Argentin Leonardo Balerdi a repris les séances d’entraînement avec le groupe. Il pourrait même figurer dans le groupe qui va affronter l’OGC Nice si aucun pépin physique n’est signalé avant cette affiche.

Lire aussi : OM : Ça se complique pour un grand retour à Marseille

Le coach italien devrait pousser un gros ouf de soulagement puisque l’Argentin est un des principaux cadres de la défense de l’Olympique de Marseille.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : L’arrivée d’un champion du monde s’effondre !

À voir

FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe Luis Castro

OM : De Zerbi accueille un ancien défenseur de l’ASSE !

Mercato : N’Golo Kanté à l’OM, des indices relancent le rêve