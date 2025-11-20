Mercato PSG : Accord conclu pour Franculino ?

Les dirigeants du PSG foncent sur le serial buteur, Franculino Dju au Danemark. Mais de nombreux clubs européens sont déjà sur le coup.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Franculino Dju

Franculino Dju affole les compteurs de buts et du beau monde tourne autour de lui. Au Danemark, l’attaquant constitue un cauchemar pour ses adversaires, et les cadors européens accourent. Le PSG fait partie des intéressés, oui, mais le club de la capitale n’est qu’un prétendant parmi d’autres, et pas forcément le mieux placé.

Formé à Benfica Lisbonne, lancé à Midtjylland, Franculino Dju a rapidement montré tout son potentiel. Il a claqué 52 pions en 99 matchs, un titre de champion en 2024, et est devenu un titulaire indiscutable. Lors du dernier mercato estival, des clubs, dont un en Ligue 1, avaient tenté un coup. Une offre d’environ 30 millions d’euros avait même été envoyée. Elle n’a pas suffi. Le joueur est resté au Danemark. Mais juste pour un temps. Des offres XXL vont encore tomber cet hiver.

Car Dju continue de marquer et son nom circule partout. Transferfeed évoque un intérêt du Paris SG. Le spécialiste du mercato, Matteo Moretto ajoute le Bayern Munich, des clubs italiens et des formations de Premier League. La concurrence est rude. Franculino Dju devient, semaine après semaine, une cible prioritaire pour les géants européens.

Il faut dire que ses statistiques sont impressionnantes : 19 buts en 26 matchs cette saison. Les dirigeants de Midtjylland se frottent les mains. Le club danois voit venir une énorme vente. Moretto précise que certaines discussions ont déjà commencé. Pas avec le Paris Saint-Germain. Les Parisiens accusent donc un léger retard, alors que le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique souffre depuis le début de la saison.

