Mercato FC Nantes : Kita déniche un phénomène ukrainien !

La direction du FC Nantes vise une pépite ukrainienne qui affole les compteurs de but en Italie. Le coup se prépare pour le prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Kita cible une pépite ukrainienne

Le FC Nantes regarde vers l’Italie plus précisément vers la Serie B, où un jeune attaquant ukrainien attire l’attention des dirigeants. Ils auraient repéré Bogdan Popov, un pur buteur de 18 ans. Le club cherche, cet hiver, une solution offensive pour se maintenir dans l’élite, quelqu’un qui marque régulièrement.

Le patron du FCN, Waldemar Kita pousse dans ce sens. Les attaquants de Luis Castro peinent à faire trembler les filets, les buts manquent, et le club se retrouve en grande difficulté. La relégation guette les Canaris. Alors, oui, des renforts deviennent urgents pour renverser la tendance et sortir de ce sale temps. Bogdan Popov est alors sur la short-list des pensionnaires de la Beaujoire pour aider l’équipe.

L’attaquant appartient à Empoli. Il a été formé au Dynamo Kiev. L’Ukrainien, déjà international U19 (6 sélections, 3 buts), reste lié à son club jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande tourne autour de 3 millions d’euros. Bogdan Popov est en pleine forme en Italie. Cette saison, le jeune crack a déjà claqué 5 pions en 10 matches de Serie B. Selon TMW, l’Atalanta Bergame suit aussi la pépite ukrainienne.

