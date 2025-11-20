OL Mercato : Lyon tient le nouveau Rayan Cherki

Recrue estivale de l’OL, Pavel Sulc revient sur son transfert de son pays natal à Lyon. Il justifie son choix.

Mercato : Pavel Sulc, le profil recherché par l’OL

Pavel Sulc a rejoint l’OL début août 2025, contre un chèque de 7,5 M€. Le club rhodanien a fait un gros effort financier pour le recruter au Viktoria Plzen (République Tchèque), car il est sous la surveillance de la DNCG. Cet investissement de l’Olympique Lyonnais montre également à quel point il tenait au joueur offensif de 24 ans.

Dans un entretien avec le journal Le Progrès, ce dernier confirme le fort intérêt manifesté par Lyon. Il assure que son profil de numéro 10 correspondait exactement à ce que les Lyonnais recherchaient. « Ils insistaient pour avoir quelqu’un comme moi qui amène cette mobilité, cette profondeur », a-t-il confié au quotidien régional.

OL : Sulc, un joueur polyvalent et décisif

Fin techniquement, Pavel Sulc est un joueur polyvalent comme Rayan Cherki. Il a déjà été meneur de jeu, grâce à sa capacité de se projeter rapidement, et positionné sur l’aile ou en pointe de l’attaque. « Dès que j’ai le ballon, je veux prendre le chemin le plus direct vers le but. Je n’aime pas jouer trop en retrait », indique-t-il.

L’international Tchèque (18 sélections, 4 buts) est aussi un joueur décisif. C’est donc sans surprise qu’il est l’actuel meilleur buteur de l’OL en Ligue 1, avec 5 buts et une passe décisive en 11 matchs disputés, dont seulement 5 titularisations.

L’international tchèque rêvait de l’Olympique Lyonnais

Épanoui au sein de l’équipe de Paulo Fonseca, Pavel Sulc estime qu’il a fait le bon choix en intégrant une équipe, dont la philosophie de jeu colle parfaitement avec son profil. « C’était comme un rêve de pouvoir rejoindre un club comme l’Olympique Lyonnais. […]. Quand on vous dit cela et qu’on incarne l’OL, comment voulez-vous ne pas signer derrière ? », a-t-il soutenu.

