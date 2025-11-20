L’OM arrive en mode combat, Kondogbia prévient Newcastle

Pour éviter une élimination en Ligue des champions, l’OM devra s’imposer mardi face à Newcastle. Geoffrey Kondogbia a donné le ton pour ce choc européen.

OM-Newcastle : Geoffrey Kondogbia évoque l’état d’esprit du groupe

L’Olympique de Marseille est dos au mur ! Concédant trois défaites en quatre journées, le club phocéen est quasiment éliminé de la Ligue des champions. Un seul espoir subsiste encore pour les hommes de Roberto De Zerbi. Ils devront s’imposer mardi face à Newcastle en vue de sortir de cette zone d’élimination.

Lire aussi : OM-Newcastle : Tension chez les Magpies, l’alerte est lancée

À voir

L’ASSE sans ses deux avant-centres contre l’AS Nancy

Les Olympiens ont bien conscience de l’enjeu de ce choc européen. Ils sont déterminés à remporter ce duel à domicile, comme l’a indiqué Geoffrey Kondogbia en conférence de presse. Le groupe de l’OM est motivé à aller chercher ce succès. « Nous sommes positifs et excités à l’idée de jouer ce genre de matchs », a-t-il déclaré.

Concentration d’abord sur le déplacement à Nice

Mais avant d’affronter les Magpies, les Olympiens devront bien négocier leur prochain déplacement en championnat. Ils se rendront vendredi à Nice avec la ferme intention de revenir avec les trois points. De Zerbi reste concentré sur ce derby du Sud.

L’entraîneur de l’OM pourra notamment compter sur un Geoffrey Kondogbia opérationnel. Éloigné des terrains durant plusieurs semaines, le Centrafricain va mieux. Il a déjà repris l’entraînement. Et il a rassuré sur son état de santé. « Je suis très content de revenir (…), je me sens très bien. »

En cas de victoire à Nice, l’OM prendra provisoirement la première place de Ligue 1, devant le PSG. Cela permettrait aussi de faire le plein de confiance avant la réception de Newcastle, mardi soir au Vélodrome.

Lire la suite sur l’OM :

OM : La tuile continue, De Zerbi perd 5 joueurs avant Nice

À voir

MERCATO : Ayyoub Bouaddi au PSG pour 40M€ cet hiver ?

OM : De Zerbi récupère un important milieu avant Nice !

OM : Ça se complique pour un grand retour à Marseille