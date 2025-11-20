OM : De Zerbi récupère un important milieu avant Nice !

À l’approche du choc contre l’OGC Nice, l’OM compte un important retour dans son groupe. Roberto De Zerbi pourra s’appuyer sur son milieu de terrain polyvalent Geoffrey Kondogbia.

L’Olympique de Marseille est deuxième au classement à l’approche de la 13e journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi devront aller s’imposer à Nice en vue de prendre provisoirement la première place devant le PSG. Et pour ce derby du Sud, l’OM enregistre un renfort de poids.

Geoffrey Kondogbia a repris l’entraînement collectif. Le milieu de terrain centrafricain, longtemps éloigné des terrains par des pépins physiques, est désormais opérationnel. Il prêt à jouer face à l’OGC Nice, indique L’Équipe. Son retour est un véritable soulagement pour De Zerbi, qui manquait de cadres ces dernières semaines.

L’entraîneur de l’OM pourra compter sur un joueur capable d’apporter l’équilibre, l’expérience et dépanner en défense centrale. Notons que Geoffrey Kondogbia n’a disputé que trois rencontres depuis l’entame de cette saison. Une douleur au mollet droit l’avait écarté des pelouse depuis la défaite contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions.

Il devrait remplacer Pierre-Emile Höjbjerg

De Zerbi compte faire de lui une sentinelle devant la défense. Le technicien italien l’avait préservé contre Brest (3-0), tout juste avant la trêve internationale. Il l’avait laissé sur le banc pour assurer sa récupération totale. C’est désormais chose faite ! Kondogbia s’entraîne sans douleur et a réintégré l’équipe.

Son retour devrait permettre de faire souffler Pierre-Emile Höjbjerg, lessivé par ses matchs internationaux. L’ancien de l’Atlético Madrid semble donc bien parti pour débuter le match contre Nice. La composition de l’OM sera scruté de très près.

