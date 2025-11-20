OM : La tuile continue, De Zerbi perd 5 joueurs avant Nice

L’OM aborde son prochain choc contre l’OGC Nice avec un effectif décimé par des blessures. Roberto De Zerbi sera privé d’au moins cinq joueurs pour ce derby du Sud.

OGC Nice-OM : De Zerbi enregistre cinq forfaits, c’est officiel !

L’Olympique de Marseille est actuellement deuxième de Ligue 1, et tout le monde se mobilise pour la course au titre. Un victoire ce vendredi à Nice permettrait aux hommes de Roberto De Zerbi de passer provisoirement devant le leader parisien. Ce match est donc très important pour les Olympiens.

Mais l’entraîneur de l’OM doit faire face à une inquiétude persistance. Son effectif est décimé par des blessures en cascade. En plus d’Amir Murillo blessé, Nayef Aguerd souffre d’une pubalgie, l’obligeant à passer la trêve internationale en soins. Son état nécessite un repos strict. Il est donc forfait pour le déplacement à Nice.

L’OM opte pour la prudence maximale avec son roc défensif, sachant que la CAN au Maroc (21 décembre au 18 janvier) approche à grand pas. Aucune date n’a encore été communiquée pour son retour à la compétition. De Zerbi devra aussi faire sans Amine Gouiri, opéré de l’épaule. L’attaquant algérien poursuit sa rééducation à Doha.

Medina et Hamed Traoré sont toujours à l’infirmerie

Son retour est prévu en janvier 2026. Facundo Medina n’est totalement remis de sa blessure à la cheville droite. Il suit un protocole de soins en vue d’un retour avant la Noël. Le cinquième forfait est celui de Hamed Junior Traoré. L’Ivoirien, dont De Zerbi apprécie fortement son profil polyvalent, ressent encore des douleurs à la cuisse.

Communiqué médical de l'Olympique de Marseille.

Sa date de retour n’a toujours été précisée, portant le nombre d’absents à cinq. Cela représente un véritable casse-tête pour l’entraîneur de l’OM. Ce dernier devra revoir ses plans face à l’OGC Nice. Même s’il enregistre le retour de son milieu de terrain Geoffrey Kondogbia.

