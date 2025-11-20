L’ASSE sans ses deux avant-centres contre l’AS Nancy

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, a confirmé deux absences en attaque pour le match contre le l’AS Nancy, samedi (20h). En revanche, il récupère deux défenseurs comme annoncé.

ASSE : Duffus et Stassin absents contre Nancy

À deux jours de la rencontre ASSE – AS Nancy, comptant pour la 15e journée de Ligue 2, Eirik Horneland sera privé de Lucas Stassin et Joshua Duffus, les deux principaux avant-centres de son équipe. L’international Espoirs Belge est gêné au mollet depuis son retour de sélection. Quant à l’attaquant Britannique-Jamaïcain, il est toujours en réathlétisation à la suite de la blessure contractée à Troyes, avant la trêve internationale.

Pour compenser les absences de Lucas Stassin et Joshua Duffus, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne compte sur Augustine Boakye, Irvin Cardona et le jeune Djylian N’Guessan (17 ans). « Devant, Augustine Boakye, qui a dépanné à ce poste en début de saison, et Djylian N’Guessan, qui retrouve du rythme, sont des solutions. Irvin Cardona, qui a joué lundi, est également une option. On compte aussi sur Zuriko Davitashvili et Ben Old, qui seront de retour en séance demain après leur trêve internationale », a-t-il rassuré.

En défense, les retours de Maxime Bernauer et João Ferreira ont été confirmés par le coach. « Ils sont disponibles et prêts », s’est réjouit Eirik Horneland.

